Politie houdt verdachte schietincident aan na klopjacht met wapens in Leeuwarder wijk

Volgens eerste berichten had de verdachte zich verborgen gehouden op de wc in de snackbar, om te wachten tot het moment dat de zaak ging sluiten.

Gebied afgezet, arrestatieteam ter plaatse

De verdachte was de wijk in gerend: hij vluchtte dwars door tuinen en straten. Politieagenten waren in verschillende straten aanwezig. "Uit oogpunt van een ieders veiligheid is een deel van het gebied afgezet. Als u de verdachte ziet, onderneem zelf geen actie, maar bel 112 als u meer informatie heeft," zo schreef de politie.

Er was tevens een arrestatieteam met beschermende kleding in de omgeving van de Borneostraat aanwezig. Ook hing er een politiehelikopter boven Leeuwarden. Verschillende straten werden door de politie afgezet.

Het incident aan De Centrale gebeurde rond 20.30 uur. De snackbar is door de politie ontruimd.