Johnny Jansen ontkent onrust over aanvoerder: "Deze week meer duidelijkheid"

De keuze voor een nieuwe aanvoerder is één van de zaken waarover Johnny Jansen op korte termijn een besluit moet nemen. Zo moet de trainer ook nog bepalen wie z'n eerste keeper wordt. Hij lijkt er al uit te zijn, maar wil er niets over zeggen: "Zal ik dat eerst even met de spelers bespreken? Jammer, hé?", lacht Jansen.

Veerman

Over het aanvoerderschap heeft sportverslaggever Roelof de Vries nieuws. Afgelopen jaar droeg Henk Veerman de band, maar: "Henk Veerman wil niet." Jansen ontkent dat: "Dat klopt niet. We hebben nog geen uitspraak gedaan wie de definitieve aanvoerder gaat worden. We hebben erover gesproken als staf en daar komt deze week meer duidelijkheid over."