De Fryske Marren komt met speciale ambtenaar woningbouw: "Steun van gemeente"

"Vaak werd er gezegd: het kan niet, want dit en dat staat in de weg. De hartelijke ontvangst viel wel eens wat tegen. Wat we graag willen zien, is dat er medewerking is om te kijken hoe het dan wél kan", zo legt Roelevink uit.

Proactieve ambtenaar

Daar komt dus een speciale ambtenaar voor. "Zo'n ambtenaar moet niet alleen kijken naar de bestaande vraag, maar ook op zoek gaan naar geluiden van gemeenschappen die wel woningbouw willen ontwikkelingen in een dorp of stad.' De medewerker moet dus proactief handelen, zodat de gemeente steun kan geven in het vormgeven van plannen.

Het blijft zo dat de plannen uit de gemeenschap moeten komen. "De gemeente pakt niet de rol van projectontwikkelaar op", zegt Roelvink. Maar iets meer hulp is welkom.

Leefbare gemeenschap houden

Er zijn veel regels rondom woningbouw. Dat zal zo blijven, zegt ook Roelvink. "En daar zijn initiatiefnemers zich vaak ook wel van bewust. Maar de vrijwilligers die zich voor nieuwe woningen inzetten, verdienen wel wat meer steun vanuit de gemeente. Wij willen met z'n allen een leefbare gemeenschap. Daar moet je dan iets voor over hebben."