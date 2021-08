Het goede broedseizoen is een opsteker voor weidevogelbeschermers

Provinciaal projectleider Agrarisch Natuurbeheer en Landschapsbeheer Jetze Genee: "De veldmensen, de vrijwilligers, zijn ontzettend betrokken. Intrinsiek met name. En dat komt bijna vanuit de tenen. Als het dan drie jaar niet lukt, dan komt dat van ver. Men had dit resultaat echt wel weer even nodig."

Wachten op de eindcijfers

Mensen willen er ook graag over praten, merkt Genee. "De eindcijfers zijn er nog niet, maar uit diverse nieuwsbrieven en met name berichten op sociale media is het toch wel heel mooi om te zien hoe iedereen er zo opgetogen over was. Het is echt een mooie opsteker."