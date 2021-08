Fietsbranche wacht nog steeds op vracht Ever Given

Er is net weer een vracht met twintig mountainbikes aangekomen. Levertijd: vier maanden. Een deel is voor de verkoop, een deel voor de verhuur. Een schrale opsteker voor een fietsverhuur en -winkel in Appelscha. Al in maart moest Kramer nee verkopen aan klanten.

Leveringsproblemen

Intussen is de problematiek alleen maar erger geworden. Het komt niet alleen doordat de transporten vanuit Azië een poos stillagen, ook de coronacrisis speelt parten. De vraag is groot, maar de branche heeft veel last van leveringsproblemen.