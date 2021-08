"Toen ze als 15-jarige in Leeuwarden kwam, was haar doel al de Olympische Spelen"

De val maakte het nog wel even spannend. "Want als je zo'n val maakt, kun je natuurlijk raar terechtkomen. Je zit vol met adrenaline en je kunt verzuren. Maar ze is er van hersteld, dan kan ze heel goed."

Gevlucht

De tijd dat Hassan in Leeuwarden was, staat Schouwstra nog goed bij. "In de periode 2008 tot en met 2010 heb ik haar getraind. Ze sprong er toen al wat uit, op de 800 meter was ze voor haar leeftijd al snel. Ze had een talent. Maar goed, dan ben je een jaar of 15 en vanuit het buitenland gevlucht. Dan zijn er ook hele andere dingen."

Nadat Hassan uiteindelijk weer uit Nederland vandaan verhuisde, verwaterde het contact met Lionitas. Toch begon Hassan in Leeuwarden echt serieus met trainen. "Ze hadden geen cent te makken en ze kwam hier in het begin op oude gympen. Goede loopkleding had ze niet. We hadden zoveel liggen, dus ik dacht: dat krijg je van mij. Ik voelde ook wel dat ze zich onveilig voelde. Dan probeer je toch om veiligheid te bieden, in die zin ging het wat verder dan een rol als trainer-coach."