Oud-Cambuurspeler Hoefdraad nog in kritieke toestand na schietincident

Oud-Cambuurspeler Jergé Hoefdraad ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis na een schietincident in een bedrijfspand in Amsterdam. Hoefdraad speelde tussen 2015 en 2017 bij SC Cambuur. De politie maakte maandag bekend dat Hoefdraad zou zijn overleden, maar dat was niet zo. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van Hoefdraad voor de fout.