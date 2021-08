Nieuwe festivalregels kabinet zonder gevolgen voor PC

Kleine eendaagse buitenfestivals, voor maximaal 750 bezoekers zonder vaste zitplaats, zijn vanaf 14 augustus onder "strikte voorwaarden" weer mogelijk. Dat heeft het demissionaire kabinet vandaag besloten. Grotere evenementen zonder overnachting mogen voorlopig nog niet.

De festivals moeten buiten zijn of in een tent die aan vier zijden open is. Ook moeten bezoekers zijn gevaccineerd, corona hebben doorgemaakt, of een testuitslag hebben.