'Leegstaand' azc Balk stroomt weer vol: COA heeft te weinig ruimte

Tot en met september wil het COA 250 extra vluchtelingen opvangen in het azc. Het gemeentebestuur van De Fryske Marren wil daaraan meewerken.

Het asielzoekerscentrum zou op één oktober dicht gaan. Dat verandert niet, meldt de gemeenten. "Tot die tijd kan de opvanglocatie benut worden waarvoor het bedoeld is, namelijk de tijdelijke huisvesting van asielzoekers."

In heel Nederland is op dit moment een tekort aan plekken voor zogenaamde 'nareizigers'. Dat meldt het COA. Het gaat dan om mensen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen zijn.

In de meeste gevallen zijn dat vrouwen, die met eventuele kinderen naar de partner komen, die een verblijfsvergunning in Nederland heeft.