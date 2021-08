Waterschap zet opnieuw extra pompen in na overlast bij Wolvega

In de omgeving van Wolvega en Piaam heeft het waterschap extra pompen ingezet. In het noordoosten van de provincie draaien ook nog steeds extra pompen, bij het blotevoetenpad in De Pein en in de Hamstermieden.

Het Wetterskip denk dat de situatie in de loop van de week weer normaal is, maar de grondwaterstanden blijven "uitzonderlijk hoog" voor de tijd van het jaar. "We blijven alert", meldt het waterschap.