"Provincie moet ingrijpen bij pompeblêden op regenboogvlag PC"

De partij dient een motie is, waarin het provinciebestuur gevraagd wordt "organisaties van Friese evenementen te houden aan het correct gebruik van traditionele Friese symbolen (...) ten behoeve van de Friesche en nationale waarden en saamhorigheid."

Vlag bij kaatswedstrijd

De motie wordt ingediend naar aanleiding van de vlag die de organisatie van de PC ophing op het Sjûkelân. Het is een combinatie van de regenboog- en de Friese vlag. Zo wil het bestuur laten zien dat het kaatsen voor iedereen is.

Volgens Forum zijn er veel Friezen die zich niet herkennen in de vlag die nu op het Sjûkelân hangt.

'Slap aftreksel'

"De Friese vlag is van iedereen. Daar wordt nu een slap aftreksel van gemaakt, om verbinding uit te stralen, en het tegenovergestelde gebeurd. Deze vlag polariseert", zegt Albert van Dijk van Forum.

De partij roept het provinciebestuur op om organisaties van evenementen aan te spreken, als ze de vlag niet correct gebruiken, en 'zo nodig maatregelen te treffen.'

'Statement is nodich'

Voorzitter Ids Hellinga van de PC in Franeker laat weten dat het feit dat de vlag zoveel discussie oproept duidelijk maakt dat het nodig is om zo'n statement te geven.

"Ik denk dat dit meer over de politiek zegt, dan over de PC", zegt Hellinga. "De politiek is vandaag-de-dag behoorlijk hyperig. Dat er discussie zou komen, had ik wel gedacht, maar dat er vanuit de politiek zo gereageerd zou worden, had ik niet verwacht."