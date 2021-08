IJsselmeerzwemmers willen aandacht vragen voor paling: : Onderweg komt 'ie veel hindernissen tegen"

Een paling moet in totaal 6000 kilometer zwemmen om zich voort te kunnen planten in de Sargassozee. Dan is de 22 kilometer die Dorien Rompelman en Mascha Toebak gezwommen hebben, maar een klein eindje. Toch is het ook een heel karwei om het IJsselmeer over te zwemmen, van Medemblik naar Stavoren.

"Zwaar, maar echt leuk! Op het laatst waren de golven wel echt heel hoog en veel tegenwind", zegt Mascha Toebak. "We hebben we nog even extra gewisseld, en toen ging het wel goed. We deden het om beurten."

Hindenissen

Met de zwemtocht vragen de vrouwen aandacht voor de paling, die sinds 2008 de status 'ernstig bedreigd' heeft. Voor de vis is het IJsselmeer een belangrijk gebied om op te groeien. Op de route naar de Bermuda-driehoek heeft de paling veel hindernissen.

"Onderweg komt 'ie allerlei gevaren tegen", weet Dorien Rompelman. "Het is een delicatesse, je hebt ook stropers en er zijn dammen en sluizen. De paling heeft het moeilijk. We willen met deze actie meer bekendheid rond het probleem van de paling. Dat is het doel en we doen het, omdat het een toffe uitdaging is voor onszelf."

Met de actie steunen ze ook een petitie om de paling beter te beschermen. Die is al meer dan 40.000 keer getekend.