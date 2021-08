Friese sporters zijn klaar op Olympische Spelen: zo ging het

Roelof: "Een medaille op zo'n groot podium is fantastisch. Dat moeten wij - en de sporters - niet vergeten. Marit Bouwmeester snapt niet waarom er andere medailles dan gouden worden uitgedeeld. Ynkje Clevering wist dat de kans vooraf groot was dat het tussen Nederland en Australië zou gaan. Het scheelde niets, dus dan is dat heel dubbel.

Bij roeier Jan van der Beij is dat andrs. Hij haalde de finale. Dat is niet niets, maar hij werd zesde. En dus was hij toch wat chagrijnig.