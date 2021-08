Slecht jaar voor groentetuinen: kou, water en slakken zorgen voor een drama

'Nut en Genoegen' heeft twee volkstuinencomplexen en voorzitter Ingrid Wagenaar ziet dat het lang niet overal goed gaat: "Ik wil niet heel dramatisch doen, maar er zijn sommige tuiniers die het over een rampjaar hebben. Er is veel kou geweest en veel water en dat heeft niet iedere tuin goed gedaan."

Al is het niet overal slecht, zegt zij: "Tuiniers zijn wel creatief, want er zijn wel zaken die het natuurlijk wel goed doen. En het is niet zo dat het op het gehele complex ellendig is. Wij hebben kleihoeken in de tuin en wat meer zandige grond en daar zit wel verschil tussen. Wat ook wel grappig is: op mijn eigen tuin heb ik een aantal oude Friese rassen staan en die doen het verrassend goed."

Grond zo hard als beton

Tuinier Sytse Durksz heeft nog nooit zo'n slecht jaar meegemaakt: "De winter was goed: wij zitten hier op kleigrond. Die waren mooi doorgevroren en ineens kwam er veel water en bleef het erg koud. Veel planten kwamen niet op omdat het zo koud was en de grond was zo hard als beton. Dat is eigenlijk het probleem.