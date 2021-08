Ministerie wil praten met inwoners Noordwolde over plannen voor nieuwe gasboringen

De procedure voor toestemming om naar gas te boren duurt waarschijnlijk tot de zomer van 2024. In die planning wordt ook uitgegaan van een procedure bij de Raad van State. Dat ligt namelijk voor de hand, als je ziet naar procedures tegen andere boringen in de kleine gasvelden in het grensgebied.

Geld voor 'kansloze procedures'?

Of de gemeente Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland een procedure aangaan tegen de basboringen, is nog niet zeker. Ze hebben er steeds minder zin in om geld uit te trekken voor procedures die in hun ogen kansloos zijn.

Eind augustus presenteert het ministerie een document, waarin het onderzoeken aankondigt naar de mogelijke effecten van de gaswinningen. Daar worden dan ook alternatieven gepresenteerd voor boorlocaties. Het definitieve besluit van de minister over de plannen moet er begin 2024 liggen.