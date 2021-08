Van der Bos wint van Bergsma in laatste test voor de PC

Het partuur van Van der Bos won in de finale met 5-3 6-6 van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kooistra. Dat partuur had juist de laatste twee partijen gewonnen: zaterdag in Sexbierum en een week geleden in Arum.

In de finale nam het trio-Van der Bos al snel een flinke voorsprong. Bergsma had het met name lastig met Taeke Triemstra, die veel ballen terug sloeg.

Drent zorgt voor spanning

Maar het werd spannend. Daar was Dylan Drent verantwoordelijk voor: hij sloeg flink wat ballen boven en zo kwamen Bergsma en de zijnen nog terug tot 5-3 en 6-6. Juist Drent, de man die de spanning terug had gebracht, sloeg de bal toen 'kwea'.