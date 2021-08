Nieuwe aanpak in thuiszorg: Mensen met dementie kunnen langer thuis wonen

Een proef van een halfjaar in Smallingerland is goed aangeslagen. "De aanloop was wat lastig. Mensen denken al snel: wat is dit nu, hebben jullie weer iets nieuws bedacht? Maar de mensen die de overstap gemaakt hebben zijn heel tevreden. Die willen niet weer terug."

De thuiszorgmedewerkers verzorgen de mensen niet meer alleen, ze helpen ook met het eten, het drinken, de huishouding. "In heel veel gevallen blijkt dat mensen zelf ook nog wel wat kunnen doen, maar in de reguliere thuiszorg komt een huishoudelijke hulp maar een keer per week. Die maakt het huis schoon en gaat weer weg. Met deze aanpak doen we het anders. In overleg met de klant en de familie bekijken we waar ze belang bij hebben."

Niet genoeg plaats voor iedereen

Langer thuis wonen is vaak fijner voor de mensen zelf, maar er zit meer achter de nieuwe aanpak. "Het is goedkoper voor de maatschappij", vertelt Jagersma. "Door de vergrijzing krijgen we steeds meer mensen met dementie, dus we moeten alternatieven zoeken. We kunnen niet iedereen een dak en een bed aanbieden. Zoveel plaats hebben we niet."

De KwadrantGroep heeft met het FrieslandCollege een speciale opleiding ontwikkeld voor medewerkers die over de vloer komen bij de mensen die langer thuis wonen. "En als er wel echt tijdelijk extra hulp is - denk aan wondverzorging, medicatie of injecties - dan kan het reguliere thuiszorgteam ook helpen. Die staan paraat op de achtergrond."

Volgt heel Fryslân?

Na de proef in Smallingerland en het uitrollen in de eerste vier gemeenten verwacht Jagersma dat de rest van Fryslân volgt. "Er zijn al collega-organisaties die belangstelling hebben. Ze vragen ons hoe wij het doen. En het Zorgkantoor verwijst andere organisaties naar ons door. We delen graag onze gegevens en ervaringen."