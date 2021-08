Nynke Laverman: "Wij hebben thuis een huishoudelijke revolutie beleefd"

Dat se dat har bewust waard fan de konsekwinsjes, hie dat ek gefolgen foar eigen har húshâlding. Dat fertelde se yn Buro de Vries, dêr't Laverman Simmergast wie.

Dat ze zich bewust werd van de consequenties, had ook gevolgen voor haar eigen huishouding. Dat vertelde ze in Buro de Vries, waar Laverman zomergast was.

"We hebben goed stilgestaan bij de vraag hoe we zelf eigenlijk consumeren", zegt ze. "Alleen al de simpele vraag: hoe kom ik aan mijn eten? Dat heeft bij ons thuis een huishoudelijke revolutie veroorzaakt. Wij haalden het eten ook 'gewoon' bij de supermarkt om de hoek. Dat is een gewoonte en iedereen om je heen doet dat ook."