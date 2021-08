71 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, drie ziekenhuisopnamen

Gemiddeld zijn er de afgelopen week iedere dag 101 besmettingen gemeld in Fryslân. Zaterdag lag dat gemiddelde op 109, een week geleden op 160.

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeente Leeuwarden, met 13 besmettingen. Daarna komen Súdwest-Fryslân (12) en Waadhoeke (10). In alle andere gemeenten waren zeven besmettingen of minder. Op de vier eilanden zijn geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Drie ziekenhuisopnamen, geen sterfgevallen

Er zijn de afgelopen dag drie Friezen opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. Het gaat om twee inwoners van de gemeente Heerenveen en een uit Leeuwarden.

In de afgelopen 24 uur zijn er geen Friezen overleden als gevolg van het virus.

Landelijke cijfers

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 2.350. Gemiddeld zijn er in Nederland de afgelopen week iedere dag 3.501 besmettingen bij gekomen.