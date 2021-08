Huis in Noordwolde flink beschadigd na brand

De brand was in het dak van het huis en er was vuur op de volledige bovenste verdieping. De brandweerkorpsen van Noordwolde en Oldeberkoop probeerden om de brand te bestrijden en kregen daarbij hulp van een hoogwerker uit Steenwijk.

De ambulance was ook ter plekke om te controleren of mensen rook hadden ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.