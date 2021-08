Opnieuw wateroverlast in Fryslân: straten in Wolvega staan blank

Weerman Piet Paulusma verwacht dat het zondagmiddag weer droger wordt.

Vaker wateroverlast

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er veel water valt in de provincie. Vorige week was er veel overlast in een groot deel van het noordoosten van de provincie, begin juli stonden de straten in Oosterwolde blank en in mei viel nergens in Nederland meer water dan in Nij Beets.