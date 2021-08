Bouwmeester: "Supertrots dat ik met mijn broer een medaille win"

"Deze race was zo karakteristiek voor de hele week", blikte ze terug. "Het was constant een 'uphill battle'. Ik heb echt alles gegeven wat ik had."

Na het zilver van Londen 2012 en het goud fan Rio de Janeiro in 2016 heeft Bouwmeester nu alle kleuren medailles. "Ik ben supertrots dat ik met mijn broer een medaille kan winnen." Haar broer, Roelof Bouwmeester, is oud-zeiler en ook al jaren de coach van Marit.

Ook hij denkt dat er niet meer in zat dan brons. "We kwamen voor goud. Maar als ik zie hoe deze week is verlopen, dan denk ik dat we blij mogen zijn met deze medaille."