Marit Bouwmeester knokt, maar komt niet verder dan brons

Van tevoren stond Bouwmeester tweede, met zeven punten meer dan koploper Rindom. Bouwmeester wist dat ze vier plekken hoger moest eindigen dan de Deense om haar in te halen. Tegelijk mocht ze niet lager dan de vijfde plek eindigen, want dan kon ze het zilver nog verliezen.

Medal race

De medal race begon ontzettend slecht voor Bouwmeester. Ze was bang dat ze te vroeg was vertrokken bij de start. Daarom deed ze voor de zekerheid een rondje om haar as, want anders zou ze worden gediskwalificeerd. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de Italiaanse Silvia Zennaro. Zij was te vroeg weg en deed geen rondje.

Al met al een dramatische start dus voor Bouwmeester, want ze begon met een achterstand. En omdat Zennaro uit de race werd gehaald, was er een zeiler minder die tussen Bouwmeester en Rindom kon eindigen.

Toch kwam ze knap terug. Bij de tweede boei lag Bouwmeester zesde en bij de derde boei al vierde. Rindom lag heel even vijf plekken achter Bouwmeester, waardoor de Friezin virtueel in gouden positie zeilde

Zilver voor Olsson

De Zweedse Olsson liep weg en pakte de overwinning. Bouwmeester eindigde als zesde en Rindom als zevende. Dat was voor Rindom genoeg voor het goud en voor Olsson genoeg voor zilver.