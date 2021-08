Vrijwilligers maken stranden schoon: "282 stukjes afval binnen honderd meter"

Een van de plaatsen waar ze zondag beginnen met de Beach Cleanup Tour is Schiermonnikoog. De andere Waddeneilanden komen ook aan de beurt. "Een van de redenen waarom we op de eilanden zijn, is nog steeds de containerramp met de MSC Zoe", vertelt Francine Hijmans van Stichting De Noordzee. "Van de 3,2 miljoen kilo die in zee belandde, ligt er nog steeds zo'n 800.000."

Afval in kleine stukjes

En het is zaak om dat er zo snel mogelijk uit te halen, legt ze uit. "Hoe langer het in zee ligt, hoe meer het uit elkaar valt in kleinere stukjes. Dan krijg je het niet meer goed uit de zee."

Het algemene beeld is wel dat het langzaamaan beter gaat. "We doen al twintig jaar afvalonderzoek. De afgelopen tien jaar is er een dalende trend: we vinden 27% minder afval op het strand."