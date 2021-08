TERUGBLIK: Friese olympiërs op de zomerspelen, deel 2

2008 Peking

Fryslân is in 2008 met voetbalcoach Foppe de Haan, roeier Sjoerd Hamburger, zeiler Pieter-Jan Postma, turner Epke Zonderland, beachvolleyballer Richard Schuil en de baanwielrenners Jenning Huizenga en Wim Stroetinga flink vertegenwoordigd op de zomerspelen in China. Toch komen ze met geen enkele medaille thuis.

De knapste prestatie is van oud-Leeuwarder Richard Schuil die in 1996 nog olympisch kampioen volleybal werd. Hij bereikt in Peking met zijn partner Reinder Nummerdor een gedeelde vijfde plek bij het beachvolleybal.

Epke Zonderland schrijft wel historie door zich als eerste Nederlandse turner sinds 1928 te plaatsen voor de finale rekstok op de Olympische Spelen. Maar een podiumplek zit er niet meer in als hij in de finale valt en op de zevende plaats eindigt.