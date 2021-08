Staat de toekomst van het kaatsen op de tocht?

Kaatsen is een sport die veel tijd vraagt. Dat begint al bij de allerjongsten. In de weekenden moet er veel gereden worden om kinderen op de kaatsvelden te krijgen. Maar de uitkomsten van een enquête met 300 respondenten laten zien dat dit voor 80 procent van de ouders geen probleem is.

Kinderen naar trainingen brengen

Bovendien zijn de meeste ouders wel bereid om twee keer per week te rijden voor professionele trainingen. Ruim 75 procent heeft daar geen problemen mee. De andere 25 procent staat over het algemeen wel open voor trainingen in de buurt, of één keer per week wat verder weg. De belangrijkste reden voor ouders die niet kunnen rijden, is dat ze er te weinig tijd voor hebben.