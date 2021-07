Nard Brandsma wint Nationale Fierljep Manifestatie in It Heidenskip

Spanning bij de junioren

Bij de junioren leek de overwinning ook naar een Fries te gaan. Lang was de 19,45 meter van Rutger Haanstra de verste sprong, maar alles veranderde bij de laatste sprongen. Eerst zette Wisse Broekstra een afstand van 19,52 meter neer, maar ook dat was niet voldoende voor de titel. Reinier Overbeek had namelijk een geweldige slotsprong in huis. Met 19,92 meter was de overwinning voor hem.

Germ Terpstra uit Tzum was bij de jongens de verrassende winnaar. Met 16,25 was hij de beste in zijn categorie. Michiel Zijlstra uit Oosthem verbeterde zijn PR met een sprong van 16,07 meter. Het leverde hem de tweede plaats op. Derde was Roy Velis met 15,85 meter.

Bij de meisjes was de overwinning voor Hanneke Westert uit Sneek met 14,88 meter. Lise van der Knaap uit IJlst zette met 14,49 meter haar beste seizoensprestatie neer en dat was genoeg voor de tweede plaats. Het brons was voor Suzanne Mulder met 14,32 meter.