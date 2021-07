SC Heerenveen verslaat PEC Zwolle, maar verliest Bochniewicz

Heerenveen begon veelbelovend aan de wedstrijd: al in de zevende minuut was het raak. Tibor Halilovic zette met een fraaie steekpass Joey Veerman vrij voor het doel. De Volendammer rondde beheerst af: 0-1.

Bochniewicz valt uit

De schrik sloeg de Friezen even later om het hart toen Pawel Bochniewicz ongelukkig in botsing kwam met Eliano Reijnders. De Pool had veel pijn en moest met een brancard van het veld gedragen worden. Hij werd vervangen door Ibrahim Dresevic.

Eerder in de voorbereiding, in het met 3-1 gewonnen oefenduel tegen Jong FC Utrecht, viel linksback Lucas Woudenberg ook al uit met een blessure. Hij is voorlopig uit de roulatie met een enkelkwetsuur.

Beide ploegen kregen daarna nog enkele mogelijkheden, maar voor de rust werd er niet meer gescoord.