Protestmars van campinggasten It Soal die niet weg willen uit Workum

Een petitie tegen de bouwplannen is 2.000 keer ondertekend. En om nog meer steun te krijgen, zijn zaterdag nog eens 6.000 kopieën onder winkelpubliek en inwoners van Workum uitgedeeld. Het doel is om alle bezwaarschriften tegen de plannen van de campingeigenaar in februari aan de gemeente Súdwest-Fryslân aan te bieden.

Westermeier: "Wij denken namelijk dat de bouw van 4,5 meter hoge gebouwen ten koste gaat van de natuurschoonheid van de gehele IJsselmeerkust, wat het toerisme uiteindelijk niet ten goede zal komen."