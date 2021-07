"Concurrente van Bouwmeester kan niet goed met druk omgaan"

We vragen het aan sportverslaggever Roelof de Vries. Roelof, wat moet er gebeuren voor Bouwmeester om goud te pakken?

"In de medal race van zondag tellen de punten dubbel. Nadeel voor Marit is dat alleen de beste tien van het klassement dan meedoen. Ze moet vier plaatsen boven de Deense Rindom eindigen. Dus als Marit eerste wordt, dan moet Rindom vijfde of lager eindigen. Bij een tweede plaats moet Rindom zesde worden enzovoort.

Hoe schat jij haar kansen op olympisch succes?

"Op papier is Rindom de favoriet. Zij heeft 64 punten en Marit 71. Maar Rindom heeft het wel lastig met de druk. Ze kreeg eerder dit toernooi een straf. Ze dacht toen dat ze niet verder mocht zeilen en verliet de wedstrijd. En dat was nogal een blunder, want ze had door mogen zeilen.