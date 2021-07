Partuur Marten Bergsma wint ook in Sexbierum

Bergsma en co wonnen afgelopen zondag in Arum ook al. In Sexbierum haalden ze de finale na overwinningen op het partuur van Haye Jan Nicolay (5-0 en 6-0) en in de halve finale op het partuur van Youri de Groot (5-4 en 6-0). Dat partuur pakte de kleine premie.

Het partuur van Kingma was in de eerste twee omlopen te sterk voor Peter van Zuiden (5-1 en 6-2) en voor Tjisse Steenstra (5-3 6-6).

Sijbrandij stelt orde op zaken

Bij de vrouwen, die ook in Sexbierum kaatsten, ging de winst zoals zo vaak naar Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Afgelopen zondag gingen ze voor het eerst dit seizoen onderuit in de finale, dat gebeurde deze keer niet.

Sijbrandij en co stonden in de eerste en tweede omloop wel iedere keer drie bordjes toe, maar in de finale tegen Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma waren ze oppermachtig: 5-0 en 6-0.

Dat was ook de uitslag in de strijd om de kleine premie. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia versloegen Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer met die cijfers.