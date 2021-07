RIVM meldt 100 besmettingen, opnieuw een sterfgeval

Er is in de afgelopen dag een Fries opgenomen in het ziekenhuis met corona, dat is een inwoner van Waadhoeke.

Een sterfgeval

In de afgelopen 24 uur is er weer een Fries overleden als gevolg van het coronavirus. Dat gaat om een inwoner van Harlingen. Dat was vrijdag ook al het geval.

Landelijke cijfers

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 2.983. Gemiddeld zijn er in Nederland de afgelopen week iedere dag 3.829 besmettingen bij gekomen.