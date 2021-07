Tsjakadoea baalt na twee keer net geen medaille: "We zijn er kapot van"

Een medaille had er echt in gezeten, denkt Tsjakadoea. "Het is zuur, we zaten er echt dichtbij. Daarom is de teleurstelling ook zo groot, ook bij m'n teamleden. Het is heel pijnlijk."

In het individuele toernooi ging Tsjakadoea onderuit na ingrijpen van de videoscheidsrechter. Zaterdag was de teamwedstrijd, waarvoor ieder land zes judoka's selecteert. In de wedstrijd om het brons won Duitsland met 4-2.

Tegen zwaardere judoka's: "Bijna onmogelijk"

Toen Duitsland met 3-2 voor stond, was Tsjakadoea aan de beurt. Hij moest zijn wedstrijd winnen om Nederland in de race te houden voor een medaille. Maar het nadeel voor Tsjakadoea was dat hij telkens tegen judoka's moest die veel zwaarder waren.

"Dat is heel zwaar. De lichtste categorie bij de mannen in de teamwedstrijd is -73 kilo. Dat is twee gewichten boven mijn gewone gewichtsklasse. Dat maakt het bijna onmogelijk, het verschil in kracht is dan zo groot."

Fifty-fifty tegen Duitsland

Tsjakadoea verloor al zijn wedstrijden om het teamtoernooi, maar het ging beter dan van tevoren verwacht. "Ik had een paar golden scores te pakken. Ik heb gewoon alles gegeven. Helaas was het niet genoeg."

Tegen Duitsland dacht Tsjakadoea even dat hij de winst te pakken had, want de Duitser Seidl viel op zijn rug. "Het was fifty-fifty", zegt Tsjakadoea. "Het had een ippon kunnen zijn, maar helaas hebben ze 'm niet gegeven."