In jier EPKE, het begin van de carrière van onze ‘Flying Dutchman’

In de documentaire volgde Omrop Fryslân Zonderland een jaar lang, in 2008. De toen nog jonge turner werkte zich toen zijn weg naar de Olympische Spelen in Peking. Dat begon allemaal in Stuttgart op het WK.

Dat hij zichzelf daar had geplaatst voor de Olympische Spelen, kon hij zelf toen nog niet goed bevatten: "Het is echt ongelofelijk, de enige Nederlandse turner op dit moment die er naartoe gaat. Dat ik dat ben. Dat is heel apart!"