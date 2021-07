Omrop TIP: Omrop Fryslân maakt dit jaar weer drie PC Kafees

Zondag 1 augustus

De zondag is traditioneel de nostalgiedag bij PC Kafee. Aan de stamtafel zitten twee winnaars van de PC van vijftig jaar geleden: Reitse Mienstra en Jarich van der Veen. Zij wonnen in 1971 de PC en door Reitse Mienstra werd de koningsprijs onderwerp van discussie.

Tjisse Wallendal is er ook. Hij won in 1981 de PC. Het zou de enige PC-overwinning worden in zijn kaatscarrière, maar door zijn Belgische want was hij wel een spectaculair kaatser.

Ina van der Lei is er ook. Zij was ooit de eerste vrouw op de telegraaf bij de PC. De column komt van journalist Bonne Stienstra en ook vandaag is de muziek van het duo Tegare.