Opleiders van de wereldtop: drie paarden uit Bears op de Olympische Spelen

Zo werd Jur Vrieling met Nederland tweede op de Spelen van Londen in 2012. Dat deed hij op VDL Bubalu, een paard uit Bears. De zilveren medaille hangt op kantoor bij Wiebe Yde: "Die hebben wij gekregen van Jur. Heel speciaal. Ik was er ook bij in Londen. Het voelt toch anders, een van je eigen paarden op de Spelen of een paard dat je hebt opgeleid en later doorverkocht."

Vroeg uit bed

Om de 'eigen' paarden deze week te volgen, moeten ze in Bears wel vroeg uit de veren door het tijdsverschil met Tokio. "We zetten de wekker. Ja hoor, geen probleem. Je kunt de volgende dag de uitslag wel lezen, maar het is ook gewoon een mooie sport om te volgen. Dus dat gaan we live zien."

Vroeg opstaan dus voor de familie Van de Lageweg volgende week. Met speciale aandacht voor de paarden VDL Edgar M (Brazilië), VDL Cartello (Ierland) en Hortensia van de Leeuwerk (Mexico).