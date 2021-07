Friese videoscheidsrechter op de Spelen: "Een hele belevenis, maar wel met beperkingen"

Videoscheidsrechter Koos Nederhoed uit IJlst is op dit moment in Tokio aan het werk bij het volleybal op de Olympische Spelen. "Het is een hele belevenis, ik ben wel trots dat ik hier zit", zegt hij. Ik werk met drie technici achter de schermen. Als er wat onduidelijk is, dan moet ik uitzoeken of het terecht is of niet. Ik moet in feite de eindbeslissing geven."