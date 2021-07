Ontsnapte herten in Veenklooster: "Ze springen gewoon over het hek heen"

Inmiddels zijn er nog maar vier herten over in de hertenkamp, die stamt uit de eerste helft van de negentiende eeuw. De hertenkamp trekt normaliter veel bekijks van wandelaars. Nu meerdere herten zijn ontsnapt, wordt het grote grasveld leger en leger.

Sloot uitgraven

Zodoende is kraanverhuurder Jelle Koree sinds dinsdag bezig in het bos. "We graven nu de oude sloot uit", vertelt hij. "Dan kunnen ze als het goed is niet meer over het hek heen springen." Het hek rondom de hertenkamp is niet veel meer dan een meter hoog. Omdat de oude sloot aan de binnenkant van het hek langzaam maar zeker is dichtgegroeid, kunnen de dieren blijkbaar eenvoudig ontsnappen.

"Je kunt ze daarom aantreffen in het dorp en op de weg", aldus boswachter Postma. "Met het verkeer is dat linke soep. Ze kunnen zomaar uit de bosjes stappen." Als de sloot straks rondom de hertenkamp is uitgegraven, gaat Postma de ontsnapte herten nog proberen te vangen. "Met wat eten misschien, want als je daar achteraan loopt, houd je ze niet bij."