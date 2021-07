Wielrenster Anouska Koster derde in eindklassement Franse koers

Ploeggenoot Anna Henderson haalde na de eerste ook de tweede en laatste etappe binnen van de meerdaagse koers.

"Dit was echt een teamprestatie. Iedereen was heel sterk. Als het dan allemaal lukt, dan is het echt mooi koersen. Ik heb genoten", zegt Koster. "Het belangrijkste is dat de ploeg gewonnen heeft. Of ik dat dan ben of iemand anders maakt niks uit. Hier doe je het allemaal voor: samen winnen."

Donderdag in de aanval

In de etappe van donderdag speelde Koster een grote rol. Zij was een van de vrouwen die met diverse aanvallen de koers hard maakte. Koster probeerde in de slotklim nog om weg te fietsen, maar werd teruggepakt. Koster eindigde uiteindelijk als derde.