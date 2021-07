Laatste dorpsmaaltijd Burdaard groot succes: "Het zat iedere keer vol"

De dorpsbewoners zijn positief. "Het is het met elkaar zijn. Vooral nu na corona, dat iedereen weer een beetje 'uit zijn schulp komt'", vertelt een van de mensen die aan tafel zit. Een andere man zegt dat zo'n dorpsmaal belangrijk is voor Burdaard. "Een dorpsgemeenschap is belangrijk voor een dorp. Wij hebben hier een prachtige locatie. Daar moeten wij wat mee doen."

In oktober weer

Het project draait volledig op vrijwilligers. Betzema is er zeker van dat het niet de laatste keer is dat zij zo'n dorpsmaaltijd maken. "Uit een enquête bleek dat mensen het vaker willen. Dus in oktober gaan wij hiermee door. Iedere eerste vrijdag van de maand."