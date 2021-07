Wind blaast kurk 'onbespeelbaar voetbalveld' Leeuwarden op

De wind heeft in de afgelopen dagen een deel van het kurk weer terug op het veld geblazen.

Nieuwe regenbuien zouden het kurk weer weg kunnen spoelen. "Ik kan de regen niet uitzetten", zegt Belles. "Maar we hebben het hier echt over extreem veel water dat in korte tijd op één plek is gevallen." Op de 70 andere velden van BV Sport was praktisch geen schade.

De BV Sport wil nu planken rondom het veld plaatsen, zodat het kurk niet opnieuw weg kan drijven. Meer kan er niet gedaan worden, zegt Belles. "We zijn afhankelijk van het weer."