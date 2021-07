Politie Leeuwarden vindt miljoenen euro's aan drugs in woonhuis

De inval in het huis was onderdeel van een groter onderzoek. Daarbij is in Drenthe een laboratorium voor het maken van synthetische drugs aangetroffen.

Er moest een speciaal politieteam aan te pas komen om het lab te ontmantelen. In het onderzoek zijn drie mensen aangehouden.

Het gaat om inwoners van Assen en de gemeente Noordenveld. Een 38-jarige man uit Assen is in Leeuwarden opgepakt. In de woning werden 40 kilo drugs gevonden. Het gaat vermoedelijk om synthetische drugs, maar het is nog niet precies bekend om welke drug het gaat.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.