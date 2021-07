De Leeuwarder vrijdagmarkt over de mishandeling op Mallorca

"Ze hadden meteen moeten worden opgepakt en eigenlijk ook in Spanje voor de rechter moeten komen. Dat was het beste geweest." Dat 'eerder oppakken' vinden meer mensen: "Als dat was gebeurd, was het niet zo uit de hand gelopen. Dan was niet alles met naam en toenaam op internet gekomen met een heksenjacht als gevolg."

Een vrouw vroeg zich af of het klopt dat het om jongens van 'ouders met veel vermogen' gaat en of ze daarom ook anders worden behandeld. "Als je dat leest ben je geneigd het te geloven, maar we weten het niet."

Een man was heel uitgesproken. "Money regeert en pappa regelt het wel. Dat is klassenjustitie, of niet dan?" Een ander heeft precies alle vertrouwen in justitie en dat de daders hun verdiende straf niet zullen ontlopen." De rol van sociale media werd ook regelmatig benoemd: "Het is verschrikkelijk hoe je daar al veroordeeld wordt voordat er recht is gesproken."