Nederlandse voetbalsters verliezen slijtageslag na strafschoppen Verenigde Staten

De Leeuwinnen leken in de tiende minuut al op achterstand te komen toen Tobin Heath vrij voor de keepster raak kon schieten, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

De Verenigde Staten hadden in de openingsfase het betere spel. Uit het niets kwam Nederland echter op voorsprong. Vivianne Miedema, oud-speelster van SC Heerenveen, kreeg de bal in het strafschopgebied en kon uit de draai knap scoren.

Overwicht

Met een klein half uur op de klok lukte de Verenigde Staten erin om het overwicht op het veld ook om te zetten in doelpunten. In de 28e minuut kon Samantha Mewis de bal vrij voorbij doelvrouw Sari van Veenendaal koppen.

Drie minuten later kreeg Nederland de bal niet weg uit het zestienmetergebied, waarna de bal voor de voeten van Lynn Williams terecht kwam. Zij strafte dat direct af met een geplaatst schot in de hoek: 2-1.

Halve kans genoeg

In de tweede helft moest Nederland in de achtervolging, maar dat was niet direct aan het spel af te zien. Toch werd het al snel gelijk. Miedema, die haar honderdste interland speelde, promoveerde in de 54e minuut een halve kans tot een doelpunt.

Daarmee zette de topscorer van Oranje haar olympische totaal op tien doelpunten en stond het weer gelijk in Yokohama. Miedema is de eerste vrouw die tien of meer doelpunten maakt op een olympisch toernooi.

Martens mist buitenkans

Met nog tien minuten te spelen kreeg Nederland dé kans om de halve finale te bereiken toen Lineth Beerensteyn onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. Lieke Martens schoot de erop volgende penalty echter heel slecht in en die werd dan ook gekeerd door de Amerikaanse keepster.

Met een waar slotoffensief probeerde Oranje de overwinning nog in de reguliere speeltijd binnen te halen, maar zonder succes. De vrouwen moesten er dus nog een half uur aan vastplakken in de Japanse hitte.

Afgekeurd

Martens scoorde in de verlenging wél naar een grote fout van de keepster van de Verenigde Staten, maar dat doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Miedema was even later dichtbij een geldige kopgoal. Toen was de doelvrouw echter wel scherp.

In de tweede helft van de extra tijd zag de VS tot twee keer toe een mogelijk winnend doelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel, waardoor de verlenging voor de speelsters voor een groot deel bestond uit het in spanning afwachten van de beslissingen van de zeer trage VAR. Doelpunten kwamen er niet meer.

Strafschoppen

Het was net goalgetter Miedema die in de beslissende penalty-rij er nog niet in slaagde om te scoren. De spits miste de eerste Nederlandse penalty en daardoor liep Oranje direct al achter de feiten aan. Megan Rapinoe maakte het uiteindelijk snoeihard af, nadat ook Aniek Nouwen haar penalty miste.

Daarmee hebben de Leeuwinnen er na de verloren WK-finale van 2019 er een nieuw Amerikaans trauma bij.

De tegenstander van de Verenigde Staten in de halve finale is al bekend: Canada. Die wedstrijd staat voor komende maandag om 10.00 uur op het programma.