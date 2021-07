Integriteitsonderzoek naar handelen gemeente en ondernemer in bouwkwestie Damwâld

Postma heeft het terrein in 2019 gekocht en wil er woningen bouwen. Maar hij zit ook in de raad voor Gemeentebelangen Dantumadiel en mocht stemmen over de kwestie.

In de aanvraag van Postma aan de gemeente zou staan dat het naastliggende pluimveebedrijf achter de bouwplannen stond. Maar dat was niet zo. De eigenaar van het bedrijf was verbaasd over de gang van zaken en stuurde een brief aan de gemeente.

Stemmen

Vanaf mei is de zaak rond De Woudhof verschillende keren aan bod gekomen in openbare vergaderingen van de gemeente. Toen is er ook gestemd over de stukken. Postma heeft er als raadslid ook over gestemd. Daardoor kregen andere raadsleden het idee dat de belangen van Postma en de gemeente door elkaar liepen.

Integer gehandeld?

Het onderzoek naar de kwestie begint in september en wordt door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. Met het onderzoek met er opheldering komen: hebben de betrokken partijen integer gehandeld en zijn alle regels nageleefd?