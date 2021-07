GGD: Zicht op coronavirus 'niet optimaal', maar wordt wel beter

Het aantal besmettingen dat in Fryslân is gevonden, was de afgelopen week behoorlijk lager dan de week ervoor. Maar het vindpercentage is niet veranderd.

Volgens de GGD komt dat doordat er steeds meer mensen die een zelftest gebruiken. Als die positief is, komen ze voor een bevestiging naar de GGD. Dan is de kans groot dat de test inderdaad positief is. Daardoor wordt het zicht op het virus beter.

Er zijn nog steeds teveel besmettingen om overal goed bron- en contactonderzoek te doen, zegt een woordvoerder. Dat is al weken zo. Bij mensen die in de zorg werken, worden intussen al wel alle contacten nagegaan als ze positief getest zijn.

Minder vaccinaties

Er zijn in de afgelopen week in Fryslân 15.000 vaccinaties minder gezet dan een week eerder. Volgens de GGD komt dat doordat de laatste fase van het vaccinatieprogramma is aangebroken.

De GGD wil de vaccinatie de komende periode afschalen naar een minder grootschalig en meer 'fijnmazige en gerichte' aanpak.

Doordat het nu minder druk is, kunnen mensen die alsnog een eerste vaccinatie willen snel terecht in de priklocaties in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek.

In Dokkum, Franeker, Koudum en Appelscha kunnen mensen nog twee weken terecht voor een prik zonder afspraak. Daarna gaan die vier locaties dicht. Ze zijn nu al niet de hele week meer open.