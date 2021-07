PC en Freule raken kaarten niet kwijt: wat is er aan de hand?

Wat is er dit jaar allemaal anders dan anders?

Hellinga: "Het is nog maar net bekend dat de PC gekaatst kan worden met publiek. De kaartverkoop is daardoor ook een heel stuk later van start gegaan. Het was eerst ook nog eens onduidelijk hoeveel mensen er op het Sjûkelân mochten zijn. Plus dat dat hele Testen voor Toegang eigenlijk niet van de grond is gekomen voor de meeste evenementen. We zijn een beetje een 'proefkonijn'. Dat merken we in de praktijk ook, dat het bij veel mensen de drempel is."

Dijkstra: "Bij ons ben je dit jaar dus niet zeker dat je zomaar binnenkomt als je op de dag zelf nog geen kaart hebt. Mochten we nog een kaartje overhouden, dan willen we die nog wel aan de man brengen. Maar ik wil eigenlijk zeggen: ga dat risico niet aan, want dan kom je mogelijk voor niets naar Wommels en kom je het terrein niet op."

Hellinga, jullie kregen ook veel vragen. Over de QR-code, over of mensen op de dag zelf nog binnen kunnen komen.

"Heel veel vragen. We hebben er in onze communicatie ook veel aan gedaan, alleen kennelijk is dat nog niet bij iedereen doorgedrongen. We hebben nog wel een week te gaan. We merken ook wel dat het vaak nog op het laatste moment wordt geregeld, dus het zal wel goedkomen."

Wat denkt u Hellinga, raken jullie alle kaarten nog kwijt?

"Dit jaar is alles zo moeilijk te voorspellen. In het begin van dit jaar waren de eerste voetbalwedstrijden met publiek ook niet altijd uitverkocht. Het is moeilijk in te schatten. Kennelijk is het bij de kaatspartijen ook zo."

De PC is vorig jaar helemaal niet doorgegaan. De Freule wel, maar zonder publiek. Dijkstra, wat betekende dat financieel voor jullie?

"We hadden inderdaad geen publiek, maar we hadden ook minder kosten. Met hulp van de sponsoren en KV Wommels hebben we maar net overleefd. Dit jaar zetten we de tribunes en banken wel op. Dan lopen we wel een financieel risico en hebben we een behoorlijke uitdaging. We moeten dus zeker de kaarten aan de man brengen."