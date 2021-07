Sluismeester zijn op de Afsluitdijk is 'Tetris voor gevorderden'

De hele dag staat hij in contact met de vrachtschepen. Vaak krijgen zij voorrang, want als ze zwaar beladen zijn, liggen ze diep. Dus deze schepen kunnen niet te lang wachten, omdat ze afhankelijk zijn van het getij. "Je wilt niet dat door jouw toedoen, een vrachtschip op de Waddenzee in de problemen komt omdat het eb is."

Daarnaast heeft Johan zijn handen vol aan de recreatievaart. Maar gelukkig wordt hij hierbij geholpen door twee stewards. Ze begeleiden de schippers de sluis in en uit.

Opletten bij Duitse booten

Mark-Jan Enkhuizen is steward: "Als een bootje veel stootkussens heeft, dan weet je dat het een huurboot is dus dan moet je oppassen. Ook bij een Duitse vlag moet je opletten, bij een Nederlandse vlag is het 50/50 en bij bootjes met een Friese vlag dan weet je: dit komt wel goed, die kunnen wel varen."

Van stress heeft Vingerling geen last, hij heeft op zulke dagen 'gezonde wedstrijdspanning'. Daar kan hij wel tegen: "Dit is de mooiste tijd. In de winter kan het hier best eenzaam zijn. Maar ik blijf altijd trots dat ik hier op de Afsluitdijk mag werken."