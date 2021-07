Scouts in Heerenveen in actie voor scoutingclubs in Limburg

De scouts zijn van plan om zes dagen op hoogte te leven. "We hebben het in drie dagen opgebouwd en we blijven hier zes dagen. Het is de bedoeling dat we de grond niet aanraken," zo vertelt Menno Hoekstra.

Actie voor Limburg

De mennen hebben bedacht om het zomerkamp aan een actie te koppelen. "We doen dit voor een goed doel. In Limburg zijn heel veel scoutingterreinen vernield door de overstromingen van de afgelopen weken. We willen daarom zoveel mogelijk geld inzamelen om het weer op te bouwen."