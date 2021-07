Motorrijder gewond geraakt door botsing met een auto in Drachten

Aan de Splitting in Drachten kwamen donderdagavond een auto en een motor met elkaar in botsing. Met het ongeluk kwam de bestuurder van de motor hard op de weg terecht. Ambulancemedewerkers hebben de bestuurder snel naar het ziekenhuis gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid is de motorrijder over het hoofd gezien toen de auto afsloeg.